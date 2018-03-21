Российская звезда "Comedy Club" Семен Слепаков выступил в Крыму, поэтому его добавили в базу "Миротворца".

Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище" на сайте организации.

Комик Семен Слепаков 17 марта 2018 года выступил на открытии ресторана "Simfero" в Симферополе.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", - говорится в описании к Слепакову.

Фото: myrotvorets.center

Ранее "Страна" сообщала, что героя Украины Надежду Савченко внесли на "Миротворец", как "изменника родины".

Также мы рассказывали, что Владимира Рубана мгновенно внесли на суказано, что Рубан "готовил террористические акты на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций".