После того, как в Сеуле заявили, что КНДР готова отказаться от ядерного оружия и начать переговоры с США, представители трех сторон провели неформальную встречу в Финляндии.

Об этом сообщает Yle.

Переговоры состоялись в городе Вантаа в представительской резиденции Госсовета "Поместье Кенигштедт". Первый день переговоров завершился 20 марта. Ожидается, что сегодня они продолжатся.

По информации издания, во встрече участвуют по шесть представителей от каждой стороны.

Переговоры проводятся в режиме полной секретности, поэтому информация о темах и ходе обсуждения сторонами не разглашается.

Напомним, что в конце мая может произойти встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны обсудят отказ Пхеньяна от ядерных испытаний.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп сделал перестановки в администрации для подготовки к переговорам с руководством КНДР, а также - к нескольким переговорам по торговым соглашениям.