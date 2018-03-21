Шевченковский райсуд Киева предоставил представителям СБУ доступ к информации о мобильных переговорах председателя НАПК Натальи Корчак и сотрудника Администрации Президента Алексея Горащенкова по делу о возможных фальсификациях проверок электронных деклараций.

Как сообщают "Украинские новости", следствие установило, что в период с 2016 года по нынешнее время председатель и члены НАПК, первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации Горащенков и сотрудник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ с целью получения неправомерной выгоды совершили ряд действий.

В частности, они организовали принятие членами НАПК решений об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок электронных деклараций или их непроведение.

Суд удовлетворил ряд ходатайств СБУ и предоставил доступ к информации о мобильных переговорах Корчак, членов НАПК и Горащенкова в период с 1 января 2016 года по 10 ноября 2017 года.

Напомним, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила руководство агентства в фальсифицировании результатов спецпроверок претендентов на должности на госслужбе. Кроме того, э-декларирование, по ее словам, используется для покрывания лояльных к власти чиновников и личного обогащения руководства НАПК.

Соломатина заявила, что в Администрации президента есть так называемый куратор по НАПК, и это представитель Администрации Президента Алексей Горащенков.