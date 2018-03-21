В Украине в 90% случаях жалоб бизнеса на налоговую присутствуют основания.

Об этом бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета рассказал в интервью Deutche Welle.

"Согласно различным оценкам, около 35-40% украинской экономики находится в тени, что свидетельствует о том, что многие предприятия не платят налоги. Однако после расследования жалоб, которые поступают к нам, мы видим, что в 90% случаев прав был бизнес, а налоговая - нет. Очень часто действия налоговых органов или не соответствуют законодательству, или эти органы неверно его интерпретируют", - рассказал Шемета.

По его словам, часть таких дел связана с неверными действиями сотрудников фискальной службы, часть - с неверной интерпретацией законов, а сотрудники налоговых органов часто действуют непрофессионально, не понимая новых моделей бизнеса, и накладывают на предприятия дополнительные налоговые обязательства, которых не должно быть.

Он уверен, что обыски должны стать крайней мерой, когда не удается собрать информацию другими путями.

"Многие предприятия готовы добровольно предоставить все документы, которые подтверждают их правоту. Но часто силовые методы используют без применения других. Впрочем, мы понимаем, что изменить способ работы правоохранителей за один день невозможно", - отметил бизнес-омбудсмен.

По данным Шемета, количество жалоб на правоохранителей также увеличивается.

"Количество жалоб на действия правоохранителей действительно растет. Мы ожидаем, что в первом квартале этого года получим около 60-ти жалоб - это вдвое больше, чем за один квартал в 2016 году. Мы подписали меморандумы о сотрудничестве с Нацполицией и СБУ, а также проводим неформальные встречи с ГПУ, которая сообщила, что не может подписать с нами меморандум. Часто мы наблюдаем неправомерные действия правоохранителей. Например, есть решение суда на возврат арестованного имущества, но они его не возвращают, что является преступлением", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее "Страна" сообщала, что ГФС на два дня приостановит работу единого реестра налоговых накладных.

Также правоохранители "наверное вернут" 132 тысяч гривен, изъятых при обысках "Новой почты".

Генеральная прокуратура Украины проводила обыски в нескольких офисах "Новой почты" в деле о неуплате налогов в особо крупных размерах. Позже премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе (в частности на ООО "Новая почта") и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу стоп". В свою очередь компания "Новая почта" не имеет претензий.