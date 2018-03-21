Апелляционный суд в России не изменил решение о продлении до 4 мая 2018 года ареста украинцу Павлу Грибу.

Об этом сегодня написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"20.03 российский суд оставил политзаключенного П. Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - написала спикер дипломатического ведомства.

Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

В то же время отец задержанного украинца Игорь Гриб сообщил об ухудшении состояния здоровья сына.

"Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ... Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", - написал он в Facebook.

Отец Гриба также пожаловался на полную изоляцию парня от мира.

"Никаких писем, никаких свиданий. Сегодня в Генеральное консульство Украины в Ростове на Дону поступил очередной официальный отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом", - сообщил он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинцу Грибу суд Краснодара отказал в апелляции на меру пресечения.

Также Беларусь "заморозила" проверку обстоятельств исчезновения украинца Гриба.