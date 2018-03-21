Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и командующий Сил спецопераций НАТО Колин Килрейн договорились активизировать деятельность для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций (ССО). Об этом Муженко написал в микроблоге в Twitter.

Он заявил, что силы спецопераций ВСУ объединят с NATO SOF (NATO Special Operations Forces, Силы специальных операций НАТО - Прим.Ред).

С командующим ССО Североатлантического альянса вице-адмиралом Колином Килрейном уже достигли договоренности в плане активизации деятельности по дальнейшему развитию отечественных ССО.

Фото: twitter.com/vikmuzhenko

Как сообщала "Страна", Генштаб ВСУ готовится к введению на Донбасс миротворцев ООН.

Напомним также, что ранее Муженко рассказал, сколько в Украине появилось генералов с начала войны на Донбассе.