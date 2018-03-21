Полиция Запорожья устанавливает обстоятельства гибели бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области. Версия об убийстве с целью ограбления, по данным следствия, не нашла подтверждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

14 марта около 17:30 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение, что в городской больнице внезапно умер мужчина в возрасте около 35 лет.

Полицейские в медицинском учреждении изъяли у него рюкзак с личными вещами и фотоаппаратом, банковские карты и сумку с документами. Умершим оказался житель Херсонской области 1982 года рождения.

По данным камер видеонаблюдения, 12 марта с 15 часов мужчина находился на железнодорожном вокзале Запорожья. При этом версия о умышленного убийства с целью ограбления не нашла своего подтверждения.

13 марта около полуночи мужчине вызвали скорую помощь. Его в состоянии алкогольного опьянения без видимых телесных повреждений сопроводили к автомобилю скорой. Позже врачи диагностировали травму головы. Была проведена операция, но не приходя в сознание мужчина скончался.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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