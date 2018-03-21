В Николаеве простились с военным летчиком Волошиным. Фото. Видео
Сегодня, 21 марта, в Николаеве простились с известным летчиком АТО, а в последнее время исполняющим обязанности гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным.
Об этом передает местное издание Novosti-N.
Церемония прощания началась в 09:00. В ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы пришли коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане.
Фото: novosti-n.org
В самом зале был выставлен почетный караул. У гроба находилась мать погибшего, рядом – жена с маленьким ребенком. Церемония прощания прошла в полной тишине.
Фото: novosti-n.org
По данным СМИ, представители радикальных сил были намерены не пустить сотрудников Николаевской облгосадминистрации, если кто-то из них захочет прийти проститься с погибшим.
Фото: novosti-n.org
На церемонию пришли руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, вице-мэр Юрий Степанец, депутат городского совета Светлана Таранова, руководитель Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко. Попрощаться пришли также заместитель председателя Николаевского облсовета Иван Кухта, заместители председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и Александр Кушнир. А вот глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко зашла с черного входа.
Видео: youtube.com
После прощания тело Владислава Волошина отвезут в Одессу на кремацию, после чего его прах будет отправлен на родину.
Волошин застрелился 18 марта. В свое время Россия обвинила его в уничтожении малайзийского Boeing. А 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с мэром Николаева Алексеем Савченко.
Ранее "Страна" сообщала, что в НАБУ заявили о хищениях на тендере в Николаевском аэропорту.
Также у полиции есть пять версий в деле о гибели военного летчика Волошина.