Сегодня, 21 марта, в Николаеве простились с известным летчиком АТО, а в последнее время исполняющим обязанности гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным.

Об этом передает местное издание Novosti-N.

Церемония прощания началась в 09:00. В ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы пришли коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане.

Фото: novosti-n.org

В самом зале был выставлен почетный караул. У гроба находилась мать погибшего, рядом – жена с маленьким ребенком. Церемония прощания прошла в полной тишине.

Фото: novosti-n.org

По данным СМИ, представители радикальных сил были намерены не пустить сотрудников Николаевской облгосадминистрации, если кто-то из них захочет прийти проститься с погибшим.

Фото: novosti-n.org

На церемонию пришли руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, вице-мэр Юрий Степанец, депутат городского совета Светлана Таранова, руководитель Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко. Попрощаться пришли также заместитель председателя Николаевского облсовета Иван Кухта, заместители председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и Александр Кушнир. А вот глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко зашла с черного входа.

Видео: youtube.com

После прощания тело Владислава Волошина отвезут в Одессу на кремацию, после чего его прах будет отправлен на родину.

Волошин застрелился 18 марта. В свое время Россия обвинила его в уничтожении малайзийского Boeing. А 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с мэром Николаева Алексеем Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАБУ заявили о хищениях на тендере в Николаевском аэропорту.

Также у полиции есть пять версий в деле о гибели военного летчика Волошина.