Компания Netflix показала трейлер научно-фантастического фильма "Титан" на YouTube-канале сервиса.

События происходят в недалеком будущем, когда человечество сталкивается с проблемой переселения на другие планеты по причине ядерной войны. Для этого семья военных проводит эксперимент, пытаясь ускорить эволюцию человека.

По сюжету картины отчаянный летчик ВВС США Рик Янссен становится участником эксперимента.

Цель эксперимента - создание человека, способного выжить в жестких условиях спутника Сатурна - Титана.

Эксперимент проходит успешно - Рик превращается в суперчеловека. Однако проявляется один побочный эффект, который несет в себе угрозу для жизни Рика, его семьи, а, возможно, и для всего человечества.

В фильме снимались Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг и Том Уилкинсон. Режиссером картины выступил Леннарт Рафф.

"Титан" можно будет посмотреть на Netflix 30 марта

Как сообщала "Страна", ранее Netflix взялся за съемки фильма о жизни в украинских СИЗО.

Также "Страна" писала, что Netflix показал, как можно управлять телевизором с помощью одних только мыслей.