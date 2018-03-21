Досудебное расследование в деле о банде "черных транспланталогов", которая вербовала несовершеннолетних для незаконной трансплантации печени завершено.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех членов ОПГ, вербовавшей человек, в основном несовершеннолетних, для незаконной трансплантации печени", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемые вербовали пострадавших через социальные сети. Они были задержаны в конце ноября 2017 года во время попытки вывезти очередную жертву для трансплантации в Россию.

Действия членов ОПГ квалифицированы по ч.3 ст.149 (торговля людьми с целью эксплуатации в форме изъятия части внутреннего органа - печени) УК Украины.

Подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму почти 5 млн грн.

За совершение преступления им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что трое украинцев через социальные сети искали несовершеннолетних, готовых за денежное вознаграждение могли стать незаконным донором органов. Были установлены трое потерпевших детей - 14, 15, 16 лет. Им пообещали $30 тыс. за операцию.

Как сообщала "Страна", Минздрав с 2018 года запускает в Украине пилотную систему трупной трансплантации.