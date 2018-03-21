Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд доказала на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

В тот момент будущий президент США был женат на Мелании, и у него только что родился сын.

Проверку на полиграфе Стефани Клиффорд прошла еще 7 лет назад, но скандал из-за этого разгорелся только недавно. Тест показал: порнозвезда и стриптизерша с вероятностью 99% не врала, когда заявляла о сексуальной связи с Трампом.

На детекторе лжи Клиффорд проверили по просьбе журнала InTouch, сотрудники которого в 2011 году взяли интервью у звезды фильмов для взрослых. Правда, его опубликовали только пару месяцев назад. Специалист, который проводил тест, подтвердил его подлинность.

Телеканал также опубликовал фото Клиффорд предположительно во время проверки. Бывшей порнозвезде в разгар президентских выборов, на которых победил Трамп, заплатили 130 тысяч долларов за молчание. Будущий хозяин Белого дома не хотел чтобы о его измене узнала его жена.

В Белом доме не раз опровергали заявления бывшей порноактрисы. Адвокат Трампа недавно подал в суд на Клиффорд, требуя 20 миллионов долларов. В иске говорится, что она нарушила договоренность с Трампом о неразглашении информации об интимной связи.

Клиффорд снялась в десятках фильмов для взрослых. И не раз получала премии как актриса и режиссер.

Ранее "Страна" сообщала, что модель Playboy просит суд разрешить рассказать о ее связи с Трампом.

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