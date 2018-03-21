Певица Алла Пугачева рассказала о состоянии своего здоровья после голосования на президентских выборах в Звенигороде. Об этом сообщила сама Примадонна на своей странице в Instagram.

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - заявила Пугачева.

Своим критикам она пожелала счастья и долгих лет жизни. Певица также призвала их отправлять свой яд и злобу на борьбу с проблемами более важными, чем ее старение.

"Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду", - добавила Пугачева.

Также Пугачева напомнила всем злопыхателям, чтобы они не забывали, что в апреле ей "стукнет" 69 лет (День рождения Аллы Борисовны 15 апреля, - Прим.Ред.).

Фото: instagram.com/alla_orfey

Поводом послужили фотографии и видео с избирательного участка в Звенигороде, куда Пугачева приходила голосовать вместе с Максимом Галкиным. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали внешний вид артистки.

Фото: Joinfo

Фото: alla_pugacheva_forum/Instagra

Фото: allapugacheva_koroleva/Instagram

Как сообщала "Страна", Алла Пугачева рассказала о тайном венчании с Галкиным. Она была без макияжа и в платке.