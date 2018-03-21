"Я старею, организм дает сбой". Алла Пугачева ответила интернет-злопыхателям
Певица Алла Пугачева рассказала о состоянии своего здоровья после голосования на президентских выборах в Звенигороде. Об этом сообщила сама Примадонна на своей странице в Instagram.
"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - заявила Пугачева.
Своим критикам она пожелала счастья и долгих лет жизни. Певица также призвала их отправлять свой яд и злобу на борьбу с проблемами более важными, чем ее старение.
"Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду", - добавила Пугачева.
Также Пугачева напомнила всем злопыхателям, чтобы они не забывали, что в апреле ей "стукнет" 69 лет (День рождения Аллы Борисовны 15 апреля, - Прим.Ред.).
Фото: instagram.com/alla_orfey
Поводом послужили фотографии и видео с избирательного участка в Звенигороде, куда Пугачева приходила голосовать вместе с Максимом Галкиным. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали внешний вид артистки.
Фото: Joinfo
Фото: alla_pugacheva_forum/Instagra
Фото: allapugacheva_koroleva/Instagram
Как сообщала "Страна", Алла Пугачева рассказала о тайном венчании с Галкиным. Она была без макияжа и в платке.