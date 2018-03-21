В одесском аэропорту произошло сразу несколько происшествий, которые усугубились нелетной погодой: из-за тумана отменили рейсы в Стамбул, ряд самолетов задерживался. При этом около сотни пассажиров самолета, который должен был выполнять рейс в Анкару заблокировали более, чем на 10 часов.

Об этом сообщает ТСН.

Людей вначале запустили на борт после регистрации, самолет Boeing 737 компании Pegasus должен был вылететь в Турцию. Но поступило сообщение о заминировании воздушного судна, затем о его технической неисправности, наконец о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

Без воды и пищи у людей начали сдавать нервы и на борту даже произошла драка между пассажирами. Из самолета пассажиров не выпускали. После того, как в ситуацию вмешались журналисты, тем, кто уже не хотел лететь, разрешили покинуть борт. Вылет рейса состоялся сегодня, 21 марта в 05:20. Пассажиры провели в салоне салоне всю ночь с 20.00 20 марта.

По данным "Думской", анонимное сообщение о минировании аэропорта поступило примерно в 14:00.

Пассажиры рейса на Минск авиакомпании "Белавиа" в момент звонка анонима уже садились в самолет, поэтому улетели всего с часовым опозданием. Рейсы на Варшаву, Дубай и Анкару были задержаны.

Проверка территории терминалов заняла несколько часов и закончилась в 18:00. Но вылет все равно не состоялся: у экипажей самолетов завершилось время работы, и они отправились отдыхать. Таковы требования авиационной безопасности.

Ледяной дождь тоже внес коррективы. Из-за невозможности размещения в гостиницах пассажиров некоторых рейсов посадили в самолеты, которые всю ночь простояли на перроне.

Рейс на Варшаву и в Дубай, которые были запланированы вчера днем, отправятся только сегодня.

Напомним, что бортпроводник Delta Air Lines разбил бутылку вина об голову буйного пассажира.

Как сообщала "Страна", в Мексике с авиарейса сняли туристок из России, которые подрались за место у иллюминатора.