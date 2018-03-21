Экс-президента Франции Николя Саркози, которого подозревают в финансовых махинациях во время его избирательной кампании 2007 года, второй день удерживают под стражей. Об этом сообщает BFM-TV.

Саркози позволили вернуться домой около полуночи. Это особое разрешение предоставляется только отдельным лицам.

Бывший президент провел ночь дома, но в среду утром он обязан вернуться в Центральный офис по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере, где он продолжит давать объяснения по выдвинутым подозрениям.

Напомним, бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше бюджета, разрешенного законом.

Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании. Сам Саркози все обвинения отвергает.

Саркози покидает свой дом в Париже в сопровождении адвоката Фото: twitter.com/reuters

Как сообщала "Страна", Саркози подозревают также во взятках от Катара ради ЧМ-2022. Французские следователи выясняют возможное получение Саркози взяток во время подачи заявки арабской страной на проведение мундиаля в 2022 году. Одним из таких соглашений могла быть продажа Катару клуба ПСЖ.