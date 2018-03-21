В Курганской области России ученица 7-го класса открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета.

Сообщается о семи пострадавших, передает Русская служба ВВС.

Инцидент произошел в городе Шадринске. Стрельбу открыла 13-летняя ученица школы №15. В МВД рассказали, что пистолет она взяла у своего отца.

Семь учеников класса получили синяки и ссадины. Также, по некоторым данным, одного из учеников могла забрать скорая.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Перми арестовали на два месяца двух подростков, которые устроили кровавую резню в 4-м классе школы № 127, во время которой дети хотели выпрыгивать из окон.

Как сообщала "Страна", в школе Подмосковья подросток выстрелил в голову учительнице информатики.