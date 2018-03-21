Сегодня, 21 марта, в Печерском районе Киева, на бульваре Леси Украинки, избили и ограбили мужчину, который вышел из подъезда на улицу. Об этом сообщил местный житель Сергей Быков на своей странице в Facebook, который и вызвал "скорую" помощь.

"Выхожу со двора, и тут встает чувак с разбитой головой. Какие-то то мудаки разбили голову и обокрали. Ждём скорую уже 30 минут!!! UPD. Скорая приехала", - сообщил очевидец.

Фото: Сергей Быков/Facebook

Фото: Сергей Быков/Facebook

В комментариях пользователи отметили, что полиция сразу же была на месте случившегося. Опорный пункт правоохранителей находился в доме, у которого обнаружили избитым мужчину.

Фото: Сергей Быков/Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что правоохранители назвали самый криминальный район Киева. В 2017 году больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева - там, по состоянию на конец ноября там совершили почти 10 000 правонарушений.

Как сообщала "Страна", в Святошинском районе Киева трое с битами и в масках отняли у прохожего личные вещи.

Напомним также, что полиция задержала с поличным банду воров, которые грабили частные дома в Киевской области.