В среду, 21 марта, Управление госохраны установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады.

Об этом сообщают "Украинские новости".

На центральном входе, через который заходит большинство депутатов, кроме рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка).

Такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.

При этом в госхране отметили, что, если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.

Фото: facebook.cоm/smirnov91

Напомним, что Рада запретила входить в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной - с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами. Соответствующий законопроект №8155 в первом чтении и в целом поддержали 263 народных депутата.

Как сообщала "Страна", депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) заявляет, что никакого теракта в Раде она не планировала всерьез.