Сегодня, 21 марта, Оболонский райсуд впервые в режиме видеоконференции допросит жительницу Крыма, которая стала свидетельницей "Корсуньского погрома" в 2014 году. Допрос будет проводиться в рамках дела о госизмене экс-президента Украина Виктора Януковича.

Об этом сообщила в Facebook журналист Ирина Ромалийская.

"Сегодня в Оболонском суде впервые в нашей современной истории будут допрашивать свидетеля, который находится на территории оккупированного Крыма. По видеосвязи. Как это будет происходить, вообще не ясно - УПК подобной процедуры не предусматривает", - написала она.

По ее данным, свидетельница по фамилии Медиева - это женщина которая во время событий на Майдане, якобы, ехала в автобусе из Киева в Крым, на который напали майдановцы. "Какое она имеет отношение к делу о госизмене Януковича? Как по мне, никакого. Как и большинство свидетелей в этом деле", - подчеркнула журналистка.

Фото: facebook.com/irina.romaliyskaya

Напомним, что в ночь с 19 на 20 февраля 2014 года колонна из 8 автобусов с противниками Евромайдана - жителями Севастополя и Симферополя двинула в сторону Крыма. На трассе Киев-Одесса их ждали активисты, жаждавшие расправы со сторонниками Виктора Януковича.

Тогда и было принято решение повернуть колонну по объездной дороге и прорваться на юг Украины через город Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Узнав об этом маневре, жители 20-тысячного городка и приехавшие им на подмогу активисты заблокировали въезд в город шинами, строительным мусором и остатками ржавой арматуры.

Всего в автобусах ехало 306 человек. Их, по словам очевидцев, избили палками, кидали в них камнями, обзывали, некоторые автобусы сожгли вместе со всеми вещами и документами.

Ранее "Страна" сообщала, что ГПУ отправила по трем адресам повестки на допрос Виктору Януковичу.

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