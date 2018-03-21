Вчера, 20 марта, Одесской области, в пункте пропуска "Старокозачье" пограничники задержали иностранца, который находился в розыске во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По словам пограничников, гражданина Молдовы 1987 года рождения задержали при прохождении контроля, на него сработала база данных Интерпола.

Дополнительная проверка установила, что 30-летнего парня разыскивали полицейские Франции с января 2017 года. Его обвиняют в торговле людьми.

На данный момент злоумышленник передан Национальной полиции. О факте задержания проинформировали Укрбюро Интерпола.

Как сообщала "Страна", на границе с Польшей задержали иностранца, который вез украинок в бордели Германии.

Напомним также, что число выехавших из Украины за минувший год граждан страны выросло на четверть.