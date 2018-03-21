В Запорожской области подполковник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который погиб от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

ДТП произошло 20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района. Сбитый был доставлен в районную больницу, где и умер. Его личность устанавливается.

Водитель автомобиля - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области. Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что в Запорожье патрульные спасли изможденную косулю, заблудившуюся в поисках еды.

Как сообщала "Страна", в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков и медицинского мусора.