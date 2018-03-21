На рынке Дамаска в результате ракетного обстрела погибли 35 человек
В результате ракетного обстрела рынка в пригороде Дамаска во вторник, 20 марта, 35 человек погибли и более 40 получили ранения.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство новостей SANA.
Ракетный обстрел района Кашкул в Дамаске осуществили террористы. В контролируемых государством СМИ в Сирии террористами называют повстанцев в Восточной Гуте.
18 февраля сирийские правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте. По данным Сирийского мониторингового центра по правам человека, с того времени в районе погибло около 1400 мирных жителей.
В частности, в результате обстрела с воздуха одной из школ в анклаве Восточная Гута (в городе Арбин) вечером 19 марта погибли не менее 15 детей и две женщины, 50 человек получили ранения.
Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии боевики сбили самолет правительственных ВВС.
Также "И по ракетам, и по носителям". Москва заявила, что будет стрелять в ответ на американскую бомбардировку Дамаска.