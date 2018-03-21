В результате ракетного обстрела рынка в пригороде Дамаска во вторник, 20 марта, 35 человек погибли и более 40 получили ранения.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство новостей SANA.

Ракетный обстрел района Кашкул в Дамаске осуществили террористы. В контролируемых государством СМИ в Сирии террористами называют повстанцев в Восточной Гуте.

18 февраля сирийские правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте. По данным Сирийского мониторингового центра по правам человека, с того времени в районе погибло около 1400 мирных жителей.

В частности, в результате обстрела с воздуха одной из школ в анклаве Восточная Гута (в городе Арбин) вечером 19 марта погибли не менее 15 детей и две женщины, 50 человек получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии боевики сбили самолет правительственных ВВС.

Также "И по ракетам, и по носителям". Москва заявила, что будет стрелять в ответ на американскую бомбардировку Дамаска.