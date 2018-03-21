Россия частично ограничила движение грузовиков со стороны Украины из-за сбоя программного обеспечения, на границе образовались очереди из грузовиков.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В частности, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) - 35.

"Сопредельная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за снегопадов около 200 фур не могут въехать из России в Украину.

Также стало известно, почему Россия третий день не пропускает фуры из Украины.