Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело против генерала, экс-начальника полиции охраны Сергея Будника по причине "отсутствия состава преступления".

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на самого Будника.

"САП закрыла дело пункт 2 часть 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса, то есть к связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", - сказал экс-начальник полиции охраны.

Будник также заверил, что с него сняты все подозрения.

Напомним, Сергея Будника задержали 22 августа 2017 года. Его поймали на взятке в 96 тысяч гривен. По информации прокуроров, Будник за оказание услуг по физической охране через посредников требовал более 80 тысяч гривен ежемесячно. И это кроме официальных платежей.

Через несколько дней после своего задержания, 28 августа 2017 года, Будник внес залог и вышел из СИЗО.

Ранее "Страна" сообщала, что кресло генерала-взяточника Будника в полиции охраны занял Александр Гаврилюк.

Также у генерала полиции Будника дома нашли золотые слитки и десятки тысяч долларов.