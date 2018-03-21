В среду, 21 марта, на Нью-Йорк и пригороды надвигается мощная снежная буря, которая начнется вечером и наберет силу к утреннему часу пик.

Об этом предупреждают синоптики National Weather Servise.

Ожидается, что со вторника по четверг в Нью-Йорке наметет сугробы высотой от 15 до 25 см. Метель будет сопровождаться порывами ветра до 32 км/ч. Снег начнет таять 22 марта, когда потеплеет до +6.

Занятия в школах Нью-Йорка отменили.

В санитарном управлении Нью-Йорка уже приготовили тонны соли, которой будут посыпать дороги.

Фото: twitter.com/NYCSanitation

А в транспортном департаменте готовятся сконцентрировать усилия на Долине Гудзон и Лонг-Айленде, где снегопад будет наиболее интенсивным.

Фото: twitter.com/NYSDOT

Напомним, что в начале этого года жителям Массачусетса удалось увидеть необычное зрелище. Из-за непривычно низких для этих мест температур частично замерз Атлантический океан.

Как сообщала "Страна", во время обрушившейся на северо-восток США бури сильный ветер сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.