В промзоне Запорожья на заброшенных складах обнаружили страшную находку - человеческие остсанки, биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов.

Об этом сообщает ТСН.

Даже при минусовой температуры там чувствовался ужасный запах, который и привел работающих рядом людей к жуткой находке. Люди обнаружили, что в здании с выбитыми окнами без всякой охраны хранились медицинские инструменты и человеческие останки.

Фото: tsn.ua

"Видели руку, видели ногу - это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали", - предположила жительница Запорожья Татьяна Крылова.

На место происшествия люди вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили свидетелей – работников нескольких складов и небольших цехов рядом. Выяснилось, что территория принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

По информации СБУ, всего на складе хранилось 4 тонны хлама. Среди находок - 1,5 тонны биологических отходов после операций, в частности, из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Еще 2,5 тонны - использованные медицинские инструменты. Среди них было также найдено оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

В компании заверили, что давно бы вывезли отходы на утилизацию, но не могут этого сделать, поскольку накануне Нового года суд по представлению днепровских правоохранителей наложил арест на это имущество. Следовательно, отходы лежали на складе почти 2,5 месяца.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели - мы никто", - объяснил ситуацию коммерческий директор "Муниципальной экологической компании" Владимир Андреев.

Суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить. Очистить склад обещают к концу месяца, однако экоактивисты требуют от правоохранителей и властей объяснений, почему опасные отходы хранились в неприспособленном помещении и чем это грозит.

В облгосадминистрации уже пообещали проверку.

Ранее "Страна" сообщала, что в киевском парке Победа продолжают находить человеческие останки.

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