Иск в суд Лос-Анджелеса с требованием разрешить рассказать об отношениях с президентом США Дональдом Трампом подала актриса и бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал.

Об этом сообщает Reuters.

"Макдугал подала иск в Высший суд Лос-Анджелеса против американского таблоида National Enquirer, дружественно настроенного к Трампу, который заплатил ей 150 тысяч долларов в 2016 году, чтобы она молчала о связях с Трампом", - говорится в сообщении.

Модель утверждает, что они с Трампом встречались в 2006 и 2007 годах. Он тогда уже был женат, жена Мелания родила младшего сына президента в 2006 году.

Макдугал просит суд признать соглашение недействительным.

Ранее "Страна" сообщала, что "Такой вежливый человек". Актриса Карен Макдугал призналась в сексе с женатым Дональдом Трампом.

Также Трамп опроверг обвинение в домогательстве 12-летней давности.