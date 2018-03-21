В среду, 21 марта, Кабмин собирается рассмотреть проект постановления о прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы, а также ряд других вопросов.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Проект постановления о прекращении экономического сотрудничества с РФ представит министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В повестке дня также утверждение государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог на 2018- 2022 годы, а также размер страхового запаса природного газа на 2018 год.

Министры утвердят порядок образования Совета по государственной поддержке кинематографии и рассмотрят финплан ГП "Энергорынок" на 2018 год.

Напомним, парламент отклонил реформу управления государственными банками.

Напомним, что в Кабинете министров изменят список предприятий, которые собрались приватизировать в 2018 году.

Как сообщала "Страна", в Украине разрешили иностранным инвесторам и апатридам получать долгосрочные визы.