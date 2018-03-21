В соцсети обнародовано видео, на котором учительница физики школы №9 Василькова Киевской области обзывает и ругает ученика на уроке, называя его с@кой и г@вном.

Видео в Facebook выложила пользовательница Виктория Гедзь.

На видео ученик два раза щелкнул ручкой. В это время учительница записывала на доске домашнее задание. Она обернулась к классу и спросила: "Кто щелкает?". Затем обнаружила, кто это сделал, сказала "Я тебя сейчас щелкну" и подошла к парте ученика.

Далее последовал диалог: "Ты - с@ка! Ты - тварь! Животное ты! Г@вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытывать? Я тебя, с@ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор!.. Г@вно! Дрянь!".

После этого педагог вернулась к доске и оттуда продолжила: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Смотри, какое из себя строит! Встань, с тобой разговаривают! Засранец!".

Что произошло в классе до того, как записали это видео, неизвестно. Учительница и администрация школы пока не прокомментировали инцидент.

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