После телефонного разговора президентов США и России, во время которого Трамп поздравил Путина с победой на выборах (несмотря на рекомендации советников не делать этого - Прим.Ред.), Госдеп объяснил почему президент не послушал рекомендаций.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Я бы назвала это протоколом. Мы видели это от Макрона, мы видели это от других мировых лидеров, которые сделали то же самое с Владимиром Путиным. Лидеры звонят к нам в США, когда мы проводим выборы и побеждаем. Поэтому я бы сказала, что это стандарт", - ответила она на вопрос, разделяет ли Госдеп позицию Трампа, поздравившего Путина.

"Независимо от того, друзья, нравится это нам или нет, у нас есть отношения с правительством России. Это всего лишь часть мира. Это просто реальность", - добавила она.

Нойерт, пояснила, что это не значит, что США с РФ согласны во всем, но "реальность такова, что мы являемся двумя ядерными державами, двумя сверхдержавами в этом мире, и мы все еще должны быть способны снять трубку и вести диалог и обсуждение друг с другом".

Она отметила, что США не сомневаются в выводах международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о том, что выборы в РФ прошли с нарушениями фундаментальных свобод и в условиях отсутствия конкуренции.

Ранее "Страна" сообщала, что после телефонного разговора Трамп захотел встретиться с Путиным лично и обсудить Украину.