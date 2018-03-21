В среду, 21 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар потерял в цене 13 копеек - до 26,30 грн.

Евро подешевел на 26 копеек - до 32,28 грн.

Российский рубль также немного подешевел - до 0,458 грн.

Напомним, что 20 марта курс доллара на межбанке потерял 8 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,31-26,35 грн./$. Финансисты перестали говорить о дальнейшем подорожании американской валюты.

Как сообщала "Страна", 20 марта курс евро на мировом рынке слетел на отметку $1,2280/€ (-74 пункта) из-за ожидания новостей из США и слабой европейской статистики.