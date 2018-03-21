В столице штата Техас Остине произошел взрыв, который стал шестым за последние три недели.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Новый инцидент произошел в магазине благотворительной организации Goodwill. Пострадал мужчина 30 с небольшим лет. Он был доставлен в больницу с "потенциально серьезными, но не угрожающими жизни" ранениями. Позже полиция Остина сообщила, что в магазине сработала не бомба, а "зажигательное устройство".

Полиция и ФБР считают, что все инциденты связаны между собой, но пока не могут найти подрывника.

Дональд Трамп уже заявил, что взрывы в Техасе - дело рук "больных людей", и пообещал найти преступника.

Первая бомба взорвалась 2 марта. Жертвой взрыва стал 29-летний Энтони Стефан Хаус. Он погиб в своем доме.

Через десять дней произошло еще два взрыва. 17-летний Дрейлен Мэйсон принес бомбу в посылке к себе домой, где она и сработала. Мэйсон погиб, его мать была тяжело ранена.

Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

Последний взрыв отличался по стилю исполнения: сработало присоединенное к растяжке взрывное устройство, которое привели в действие двое проходивших рядом мужчин.

Напомним, что в американском штате Техас произошел взрыв на складе американской компании грузоперевозок FedEx.

Как сообщала "Страна", в Техасе два человека пострадали в результате взрыва в городе Остин.