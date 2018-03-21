В Австралии в результате листериоза умерла пожилая женщина. Она стала шестой жертвой заболевания, которое вызывается палочковой бактерией, за последние две недели.

Об этом сообщает The Australian.

Главный инфекционный врач штата Новый Южный Уэльс Вики Шепперд отметила, что умирают треть заразившихся людей.

Вспышка заболевания началась 23 февраля на одной из ферм Нового Южного Уэльса. Заразилось 19 человек, 6 из них - умерли.

Медики не исключают рост количества заразившихся, поскольку симптомы могут не проявляться в течение 70 дней.

Люди могли заразиться листерий после употребления дынь. Rombola Family Farms, которую определили источником инфекции, добровольно прекратила производство потенциально загрязненных видов дыни еще 23 февраля. Вся продукция из этих ферм была изъята из продажи.

Листерия является опасным патогеном для беременных, пожилых людей и тех, чей иммунитет ослаблен. Как правило, листерия передается пищевым путем. Общие проявления листериоза схожи с множеством других желудочно-кишечных заболеваний. При этом листериоз достаточно многообразен в своих проявлениях. Инфекция может проявляться как менингит, менингоэнцефалит или абсцесс.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список потенциальных болезней, которые могут привести к глобальной пандемии смертоносный патоген с маркировкой Х.

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