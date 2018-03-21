Ночью с 20 на 21 марта в Киеве произошло масштабное ДТП на Набережном шоссе в районе Выдубичей.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

По данным очевидцев, фура вылетела с дороги и врезалась в рекламную конструкцию, после чего ложилась. В результату удара был пробит бак. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Также ресурс обнародовал видео с места ночного дорожного инцидента.

Напомним, что 19 марта на улице Межигорской в Подольском районе Киева сошел с рельсов трамвай № 14 и перекрыл улицу.

Как сообщала "Страна",20 марта в Киеве водитель Peugeot врезался в пассажирский автобус, потому что не заметил. К счастью, никто не пострадал.