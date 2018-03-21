Советники Дональда Трампа по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Однако президент США проигнорировал их рекомендации.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников издания, в материалах, которые получил Трамп перед телефонным разговором с Владимиром Путиным, большими буквами было написано "Не поздравлять".

Однако после разговора президент США сообщил следующее: "Я пообщался с президентом Путиным и поздравил его с победой, с его победой на выборах. Мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем", – сказал Трамп.

При этом в пресс-службе Белого дома отказались прокомментировать, о чем именно говорилось в этих бумагах.

Напомним, что Дональд Трамп поговорил по телефону с победившим на выборах в России президентом Владимиром Путиным.

Как сообщала "Страна", после телефонного разговора Трамп захотел встретиться с Путиным лично и обсудить Украину.