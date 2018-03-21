В среду, 21 марта, синоптики обещают снег, который будет слабее, чем вчера, и гололед.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе небольшой снег. Днем -1...+3.

Ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской сильный снег, метели. Дневная температура -3...+2.

В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с.Днем -1...+3.

В Киеве 21 марта снег. Дневная температура -1...+1.

На дорогах страны гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 26 мата.

Также мы писали, что Днепр завалило снегом и там возник коллапс на дорогах.