Украина взыскала около 100 млн гривен с российского "Газпрома" за счет активов компании в стране по делу о штрафе за нарушение украинского антимонопольного законодательства.

Об этом сообщил во вторник министр юстиции Павел Петренко, передает ТАСС.

"Мы уже взыскали часть средств - это все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен", - сказал министр.

Петренко сообщил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, обязывающим российскую сторону осуществить выплаты в пользу Украины, имея в виду итоги разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сказал глава Минюста.

Напомним, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд по текущему курсу) из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд гривен (около $6,53 млрд). В последующем апелляционные жалобы "Газпрома" не были удовлетворены в украинских судах высших инстанций.