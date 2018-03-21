Президент Петр Порошенко намерен присутствовать на летнем саммите НАТО, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать участие украинской стороны.

Об этом сообщил во вторник посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, передают "Украинские новости".

"Президент все-равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии Украина - НАТО существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен". - сказал он.

Между тем, продолжил дипломат, заседание комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел находится под угрозой из-за позиции Венгрии. По мнению Пристайко, жесткие высказывания венгерских дипломатов связаны с приближающимися парламентскими выборами в этой стране.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что его страна заблокирует участие украинского президента Петра Порошенко на летнем саммите НАТО, если Киев не откажется от скандального закона "Об образовании", нарушающего по их мнению права национальных меньшинств.