Генеральная прокуратура вызвала на допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу о "Майдане" на 26 марта. Об этом говорится в обнародованных повестках на официальном сайте ГПУ.

Януковича вызывают на 10:00 26 марта к старшему следователю по особо важным делам Департамента специальных расследований как подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального досудебного расследования по делу о "майдане".

Отмечается, что Генпрокуратура направила повестки Януковичу по трем адресам: в дом в Оболонском районе Киева, в Межигорье, а также в Ростов-на-Дону Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Николай Азаров готов выступить в суде по делу о госизмене Януковича.