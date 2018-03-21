В первую неделю апреля Украина отпразднует Пасху. Как отмечает "Правительственный курьер", Пасха в этом году ранняя - она приходится на первую неделю апреля.

Поэтому на нынешние пасхальные праздники будет три выходных с 7 по 9 апреля.

По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании также оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.

В православных странах Пасху празднуют по-разному. Многие европейские страны начинают праздновать Пасху со Страстной пятницы.

В этот день никто не идет на работу в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии. Но понедельник в этих странах рабочий.

"Четыре официальных выходных имеют жители Черногории, а также в некоторых регионах Испании и Австралии. На Кипре отдыхают и во вторник после Пасхи. А в Грузии начинают праздновать с Чистого четверга и заканчивают во вторник включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, что пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам на треть дороже.

Также мы писали, что "Укрзализныця" пустила четыре дополнительных поезда на Пасху.