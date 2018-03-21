Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обвинила власти Киева в коррупционных схемах торговли в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом она заявила во вторник на брифинге в Киеве, передает ТАСС.

"С помощью своих контактов мне стала понятна вся природа кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины",- сказала она, отметив, что у нее есть информация "о коррупционных схемах, которые "крышуются" Службой безопасности, начиная от поставок сигарет и заканчивая схемами откатов при перевозке гуманитарного груза украинским пленным".

Савченко также обвинила президента Украины и спецслужбы в том, что они не предотвращают реальные теракты, а придумывают "фейковые" с целью удержания власти. "Когда есть реальные теракты, они никогда их не расследуют, так как не хотят выйти на самих себя", - отметила она.

По ее словам, речь идет, к примеру, о неоднократных взрывах на украинских складах оружия, которые совершались, по ее словам, для сокрытия информации о недостаче оружия.

Все обвинения в свой адрес по совершению терактов в правительственном квартале она назвала "абсурдно смешными". "Я в Раде два года, - сказала она. - Если бы я что-то планировала, я бы это уже сделала. Я планировала показать власти то, что может произойти, чтобы в это поверили, чтобы власть поняла, что они тоже смертные".

"Это - не теракт, это политическая провокация, чтобы власть выглядела смешной, - продолжала она. - Как они могут быть так далеки от народа. Все украинцы мечтают подорвать Раду, Банковскую и кабмин. Все, что вы предъявляете мне - подготовку госпереворота и т. д. - вы предъявляете это каждому украинцу, потому что любой украинец недоволен ситуацией в стране".

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