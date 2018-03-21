Интернет-компании и организации гражданского общества должны достигнуть договоренность по вопросу использования личных данных пользователей. Так считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя скандал вокруг сбора данных пользователей социальной сети Facebook для анализа политических предпочтений избирателей. Об этом пишет ТАСС.

Как заявил представитель генсека, в руководстве ООН обеспокоены тем, как используются личные данные интернет- пользователей.

"Я думаю, что этот случай, как и другие, которые мы видели, объясняют, почему генеральный секретарь многократно призывал всех игроков - правительства, технологические компании, гражданское общество - собраться и достичь каких-то базовых договоренностей", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш не ждет, что ООН сама займется защитой личных данных в интернете, но предлагает использовать организацию "в качестве платформы для того, чтобы собрать всех игроков для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся". "Это один из тех случаев, в которых ООН может стать правильной платформой для того, чтобы собрать всех этих игроков", - отметил представитель генсека.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

Позже в США начали расследование против Facebook из-за утечки данных.