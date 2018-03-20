Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2" могут попасть под санкции США в рамках закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций). Об этом сообщает ТАСС.

"Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA", - отметила она, отвечая на вопрос о том, может ли проект "Северный поток - 2" подпасть под рестрикции со стороны Вашингтона.

При этом дипломат подчеркнула, что США "не собираются комментировать" свои планы по введению ограничений.

Науэрт рассказала, что внешнеполитическое ведомство "потратило много времени" на то, чтобы объяснить своим союзникам, партнерам и другим странам "последствия CAATSA" и то, как их можно избежать.

Напомним, украинский президент надеется, что шведы и датчане остановят "Северный поток-2".

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