Синоптик Наталья Диденко в Facebook опубликовала фото циклона, который накрыл Украину с начала марта.

Она также рассказала, как будет уходить циклон со снегопадами и морозом из Украины, и когда в Украине закончатся связанные с ним снегопады и холода.

Фото: facebook.com

"Широкими мазками попытаемся нарисовать картину ближайших прогнозов погоды. Завтра сегодняшний циклон постепенно отходить на северо-восток. 21-го марта снег еще будет идти, особенно ночью, однако уже днем ​​на юге будут просветления. А на Западе - только местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет. А вытеснять его с нашей территории будет вот эта мощная полоса высокого атмосферного давления, антициклон, которая вытянулась аж с Атлантики через центр Европы в Украине", - пишет Диденко.

Отметим, по прогнозам синоптиков, к выходным уже должно значительно потеплеть.