Впервые за годы независимости на Закарпатье зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА со ссылкой на управление статистики в области.

"В прошлом году в области впервые за период независимости Украины зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек - родилось 14 тыс. 552 человека, умерло 15 тыс. 77", - говорится в сообщении.

Всего на Закарпатье на сегодняшний день проживает 1 млн 258 тыс. человек, из них 36% - жители городов, 62% - жители сел. Такие показатели являются нетипичными для Украины.

Например, численность населения одного села в Закарпатье в среднем составляет 1,4 тысячи человек, а средний показатель в Украине - 0,7 тыс.

Ранее в Госстате рассказали, что в первом месяце нового года украинцев стало меньше на 21,5 тысячу человек.

Еще мы писали, что две трети украинцев никогда не бывали за границей.