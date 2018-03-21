Синоптик Наталья Диденко показала прогностическую диаграмму для Киева, чтобы подбодрить тех, кто впал в отчаянье от снежного и морозного дня весеннего равноденствия.

"Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - написала она.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", ранее синоптик рассказал, что 21-го марта снег еще будет идти, особенно ночью, однако уже днем ​​на юге будут просветления, мороз ослабнет. Вытеснять его с нашей территории будет вот эта мощная полоса высокого атмосферного давления - антициклон, которая вытянулась аж с Атлантики через центр Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что в пяти областях Украины синоптики ждут сильные снегопады и метели, а также о том, что в Киеве коммунальщики на грейдерах ждут мощный снегопад.