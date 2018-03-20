Синоптик Наталья Диденко в Facebook рассказала, как будет уходить циклон со снегопадами и морозом из Украины, а также пояснила, когда в Украине закончатся связанные с ним снегопады и холода.

"Широкими мазками попытаемся нарисовать картину ближайших прогнозов погоды. Завтра сегодняшний циклон постепенно отходить на северо-восток. 21-го марта снег еще будет идти (карта 1), особенно ночью, однако уже днем ​​на юге будут просветления. А на Западе - только местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет. А вытеснять его с нашей территории будет вот эта мощная полоса высокого атмосферного давления, антициклон, которая вытянулась аж с Атлантики через центр Европы в Украине (карта 2)", пишет Диденко.

"И благодаря именно этой мощной антициклонической области осадков у нас будет все меньше, а тепло окольными путями и окольными тропами будет понемногу продираться сквозь колючие заросли мороза и уже с 26-го марта выйдет на нормальную дорогу. То есть, с ближайшего понедельника везде начнется потепление", - написала она.





Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", появились фото, как в заповеднике из-за морозов застряли тысячи серых журавлей.

Ранее стало известно, что в Украине из-за мороза и снегопадов замерзают аисты.