Главы полиции города Темпе в Аризоне, где 19 марта беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину насмерть в автономном режиме, объявил, что средство передвижения совершило ДТП "не по своей вине".

Об этом сообщает Ars Technica.

Перед столкновением женщина шла по разделительной полосе и внезапно вышла на полосу движения в неположенном месте, после чего ее и сбил автомобиль.

Компания Uber с 2016 года занимается испытанием своих беспилотных автомобилей в разных городах США и Канады. В том числе она проводит испытания в американском штате Аризона. В этом штате у компании уже случались серьезные дорожно-транспортные происшествия, в том числе и с опрокидыванием автомобиля на бок, но они не приводили к жертвам или серьезным травмам.

В понедельник 19 марта 2018 года автомобиль компании сбил пешехода насмерть в городе Темпе штата Аризона. Начальник полиции города Силвия Моир (Sylvia Moir) заявила, что погибшая 49-летняя женщина Элейн Херцберг (Elaine Herzberg) шла по разделительной полосе дороги и толкала велосипед, груженый пластиковыми пакетами. Непосредственно перед столкновением с автомобилем она свернула на проезжую часть в неположенном месте. После столкновения прибывшие медики отвезли пострадавшую в больницу, через некоторое время она скончалась от полученных травм.

Во время инцидента на водительском сиденье автомобиля находился водитель-испытатель, но автомобиль передвигался в автономном режиме под управлением алгоритмов. После анализа записи с видеорегистратора в автомобиле полиция пришла к предварительному выводу, что автомобилю было крайне сложно затормозить в этой ситуации, независимо от того в каком режиме (беспилотном или нет) он находился. Стоит отметить, что вскоре после инцидента полиция заявила о том, что не обнаружила признаков того, что автомобиль пытался затормозить перед столкновением.

По-видимому, это первое дорожно-транспортное происшествие с участием беспилотного автомобиля, при котором погиб пешеход. В 2016 году произошло другое смертельное происшествие с участием частично беспилотного автомобиля. Тогда электромобиль Tesla Model S с активированным режимом автопилота попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб его водитель. Через год, комиссия, расследовавшая происшествия, объявила, что водитель игнорировал предупреждения системы автопилота о необходимости держать руки на руле.

В марте 2017 года издание Recode опубликовало внутренний отчет Uber об испытаниях беспилотных автомобилей. Выяснилось, что водителям-испытателям приходится перехватывать управление автомобилем в среднем каждые 1,2 километра. Пробег автомобилей между серьезными происшествиями, при которых водители помогали избежать наезда на пешеходов или сильного столкновения с другим автомобилем, составлял около 200 километров. Для сравнения, водителям компании Waymo в 2017 году приходилось перехватывать управление в среднем раз в почти девять тысяч километров.

Видео: youtube.com/ABC15 Arizona

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