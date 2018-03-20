Актера Кита Хэрингтона, известного по роли Джона Сноу в знаменитом сериале "Игра престолов", заметили пьяным на улицах Парижа. Об этом сообщает DailyMail.

31-летний актер, едва держась на ногах, гулял под дождем на встречной полосе и прижался к припаркованному фургону. Отмечается, что актер был настолько пьян, что не мог самостоятельно стоять на ногах. Ему помогали друзья.

Отмечается, что рядом с актером оказались друзья, которые помогли ему отойти на тротуар.

Ранее "Страна" рассказывала, что телеканал НВО примет "безумные меры" для безопасности сценария заключительного сезона.

Главной задачей телекомпании станет недопущение утечки сценария финального сезона. Но, несмотря на это, актеры уже интригуют печальным финалом саги.