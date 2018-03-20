Верховный суд России признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные.

Об этом сообщает Коммерсант.

Согласно законодательству, в противном случае Telegram грозит блокировка на территории России. Представители мессенджера будут оспаривать решение Верховного суда. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "угрозы блокировать мессенджер не принесут результата".

Верховный суд 20 марта признал законным приказ ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. Таким образом, иск основанного Павлом Дуровым мессенджера к ФСБ был отклонен. Теперь, по решению суда Telegram должен предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

28 июня 2017 года Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации. Это обязывает администрацию сервиса хранить на территории России метаданные и переписку пользователей и предоставлять их спецслужбам по запросу. После этого в июле ФСБ, не представив разрешений суда, направила владельцу мессенджера британского Telegram Partnership LLP требование выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам, на что Telegram ответил отказом.

В октябре мировой судья оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ, а 12 декабря 2017 года Мещанский районный суд оставил в силе решение первой инстанции.

В ходе заседания 20 марта представляющий интересы Telegram адвокат "Агоры" Рамиль Ахметгалиев заявил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. Представитель ФСБ в своем выступлении настаивал, что запрашиваемая информация "не является сведениями, составляющими тайну переписки".

После вынесенного ВС решения Роскомнадзор распространил сообщение, в котором уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. У компании Telegram Messenger Ltd есть 15 дней на исполнение этих требований.

Фото: t.me/d_code

Как сообщала "Страна", Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. В настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке.

Отметим, что в работе Facebook в феврале произошел сбой по всему миру.