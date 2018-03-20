В дежурную часть Святошинского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что трое незнакомцев с газовым баллончиком и битами пытались отобрать у него личные вещи. Получив ориентировку, оперативники начали отработку преступления.

Об этом сообщал отдел коммуникации полиции Киева.

Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у правонарушителей орудие преступления. Ими оказались местные жители, 1999 и 1998 рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. Их сообщника ищут.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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